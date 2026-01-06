- Incremento
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
133 (59.90%)
Transacciones Irrentables:
89 (40.09%)
Mejor transacción:
35.82 USD
Peor transacción:
-27.58 USD
Beneficio Bruto:
460.33 USD (317 087 pips)
Pérdidas Brutas:
-439.66 USD (338 524 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (29.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35.82 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
29.44%
Carga máxima del depósito:
75.89%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
222
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
74 (33.33%)
Transacciones Cortas:
148 (66.67%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
3.46 USD
Pérdidas medias:
-4.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-40.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-92.96 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.04%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.71 USD
Máxima:
143.04 USD (12.20%)
Reducción relativa:
De balance:
12.20% (143.04 USD)
De fondos:
17.08% (199.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-21K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +35.82 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +29.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
