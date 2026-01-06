SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XAUUSDElitpass
Made Naradi Kawiyatna

XAUUSDElitpass

Made Naradi Kawiyatna
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
133 (59.90%)
Transacciones Irrentables:
89 (40.09%)
Mejor transacción:
35.82 USD
Peor transacción:
-27.58 USD
Beneficio Bruto:
460.33 USD (317 087 pips)
Pérdidas Brutas:
-439.66 USD (338 524 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (29.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35.82 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
29.44%
Carga máxima del depósito:
75.89%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
222
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
74 (33.33%)
Transacciones Cortas:
148 (66.67%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
3.46 USD
Pérdidas medias:
-4.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-40.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-92.96 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.04%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.71 USD
Máxima:
143.04 USD (12.20%)
Reducción relativa:
De balance:
12.20% (143.04 USD)
De fondos:
17.08% (199.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -21K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.82 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +29.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

- Best GOLD Strategy -

enjoy your day and let me work for you ~

No hay comentarios
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.06 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XAUUSDElitpass
35 USD al mes
2%
0
0
USD
1K
USD
1
75%
222
59%
29%
1.04
0.09
USD
17%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.