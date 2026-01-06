- Crescimento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
15 (65.21%)
Negociações com perda:
8 (34.78%)
Melhor negociação:
17.72 USD
Pior negociação:
-11.53 USD
Lucro bruto:
64.41 USD (37 497 pips)
Perda bruta:
-54.22 USD (43 510 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (32.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.40 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
62.05%
Depósito máximo carregado:
32.46%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
0.29
Negociações longas:
8 (34.78%)
Negociações curtas:
15 (65.22%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
4.29 USD
Perda média:
-6.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-24.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.85 USD (3)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.71 USD
Máximo:
34.71 USD (3.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.43% (34.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.10% (51.64 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
- Best GOLD Strategy -
enjoy your day and let me work for you ~
