信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAUUSDElitpass
Made Naradi Kawiyatna

XAUUSDElitpass

Made Naradi Kawiyatna
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
13 (61.90%)
亏损交易:
8 (38.10%)
最好交易:
17.72 USD
最差交易:
-11.53 USD
毛利:
60.25 USD (33 333 pips)
毛利亏损:
-54.22 USD (43 510 pips)
最大连续赢利:
6 (32.40 USD)
最大连续盈利:
32.40 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.46%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.17
长期交易:
6 (28.57%)
短期交易:
15 (71.43%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
4.63 USD
平均损失:
-6.78 USD
最大连续失误:
3 (-24.85 USD)
最大连续亏损:
-24.85 USD (3)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.71 USD
最大值:
34.71 USD (3.43%)
相对跌幅:
结余:
3.43% (34.71 USD)
净值:
5.10% (51.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.72 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +32.40 USD
最大连续亏损: -24.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

- Best GOLD Strategy -

enjoy your day and let me work for you ~

没有评论
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.06 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
