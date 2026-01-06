- 成长
交易:
21
盈利交易:
13 (61.90%)
亏损交易:
8 (38.10%)
最好交易:
17.72 USD
最差交易:
-11.53 USD
毛利:
60.25 USD (33 333 pips)
毛利亏损:
-54.22 USD (43 510 pips)
最大连续赢利:
6 (32.40 USD)
最大连续盈利:
32.40 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.46%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.17
长期交易:
6 (28.57%)
短期交易:
15 (71.43%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
4.63 USD
平均损失:
-6.78 USD
最大连续失误:
3 (-24.85 USD)
最大连续亏损:
-24.85 USD (3)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.71 USD
最大值:
34.71 USD (3.43%)
相对跌幅:
结余:
3.43% (34.71 USD)
净值:
5.10% (51.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.72 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +32.40 USD
最大连续亏损: -24.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
- Best GOLD Strategy -
enjoy your day and let me work for you ~
没有评论
