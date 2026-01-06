- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
15 (65.21%)
損失トレード:
8 (34.78%)
ベストトレード:
17.72 USD
最悪のトレード:
-11.53 USD
総利益:
64.41 USD (37 497 pips)
総損失:
-54.22 USD (43 510 pips)
最大連続の勝ち:
6 (32.40 USD)
最大連続利益:
32.40 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
68.55%
最大入金額:
32.46%
最近のトレード:
29 分前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
0.29
長いトレード:
8 (34.78%)
短いトレード:
15 (65.22%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
4.29 USD
平均損失:
-6.78 USD
最大連続の負け:
3 (-24.85 USD)
最大連続損失:
-24.85 USD (3)
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.71 USD
最大の:
34.71 USD (3.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.43% (34.71 USD)
エクイティによる:
5.10% (51.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.72 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +32.40 USD
最大連続損失: -24.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
- Best GOLD Strategy -
enjoy your day and let me work for you ~
