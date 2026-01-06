- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
17.72 USD
Worst Trade:
-11.53 USD
Profitto lordo:
60.25 USD (33 333 pips)
Perdita lorda:
-54.22 USD (43 510 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (32.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.46%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
6 (28.57%)
Short Trade:
15 (71.43%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
-6.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.85 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.71 USD
Massimale:
34.71 USD (3.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.43% (34.71 USD)
Per equità:
5.10% (51.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.72 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.40 USD
Massima perdita consecutiva: -24.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Best GOLD Strategy -
enjoy your day and let me work for you ~
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
21
61%
100%
1.11
0.29
USD
USD
5%
1:200