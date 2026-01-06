SegnaliSezioni
Made Naradi Kawiyatna

XAUUSDElitpass

Made Naradi Kawiyatna
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
17.72 USD
Worst Trade:
-11.53 USD
Profitto lordo:
60.25 USD (33 333 pips)
Perdita lorda:
-54.22 USD (43 510 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (32.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.46%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
6 (28.57%)
Short Trade:
15 (71.43%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
4.63 USD
Perdita media:
-6.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.85 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.71 USD
Massimale:
34.71 USD (3.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.43% (34.71 USD)
Per equità:
5.10% (51.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.72 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.40 USD
Massima perdita consecutiva: -24.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Best GOLD Strategy -

enjoy your day and let me work for you ~

Non ci sono recensioni
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 09:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.06 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.