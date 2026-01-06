- Прирост
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
15 (65.21%)
Убыточных трейдов:
8 (34.78%)
Лучший трейд:
17.72 USD
Худший трейд:
-11.53 USD
Общая прибыль:
64.41 USD (37 497 pips)
Общий убыток:
-54.22 USD (43 510 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (32.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.40 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
68.55%
Макс. загрузка депозита:
32.46%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
8 (34.78%)
Коротких трейдов:
15 (65.22%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
4.29 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-24.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.85 USD (3)
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.71 USD
Максимальная:
34.71 USD (3.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.43% (34.71 USD)
По эквити:
5.10% (51.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +17.72 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.40 USD
Макс. убыток в серии: -24.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
- Best GOLD Strategy -
enjoy your day and let me work for you ~
Нет отзывов
