- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
32 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.88%)
En iyi işlem:
87.72 USD
En kötü işlem:
-4.10 USD
Brüt kâr:
564.49 USD (31 595 961 pips)
Brüt zarar:
-7.59 USD
Maksimum ardışık kazanç:
27 (438.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
438.96 USD (27)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
135.83
Alış işlemleri:
28 (82.35%)
Satış işlemleri:
6 (17.65%)
Kâr faktörü:
74.37
Beklenen getiri:
16.38 USD
Ortalama kâr:
17.64 USD
Ortalama zarar:
-3.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.10 USD (1)
Aylık büyüme:
193.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.10 USD (1.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|512
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|32M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.72 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +438.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
İnceleme yok