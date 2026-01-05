- Crescimento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
32 (94.11%)
Negociações com perda:
2 (5.88%)
Melhor negociação:
87.72 USD
Pior negociação:
-4.10 USD
Lucro bruto:
564.49 USD (31 595 961 pips)
Perda bruta:
-7.59 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (438.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
438.96 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
135.83
Negociações longas:
28 (82.35%)
Negociações curtas:
6 (17.65%)
Fator de lucro:
74.37
Valor esperado:
16.38 USD
Lucro médio:
17.64 USD
Perda média:
-3.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.10 USD (1)
Crescimento mensal:
193.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.10 USD (1.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|512
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|32M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +87.72 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +438.96 USD
Máxima perda consecutiva: -4.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClubBY-MT5 Real Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
