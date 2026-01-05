SinaisSeções
Maksim Pukela

I trade myself

Maksim Pukela
6 semanas
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT5 Real Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
32 (94.11%)
Negociações com perda:
2 (5.88%)
Melhor negociação:
87.72 USD
Pior negociação:
-4.10 USD
Lucro bruto:
564.49 USD (31 595 961 pips)
Perda bruta:
-7.59 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (438.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
438.96 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
135.83
Negociações longas:
28 (82.35%)
Negociações curtas:
6 (17.65%)
Fator de lucro:
74.37
Valor esperado:
16.38 USD
Lucro médio:
17.64 USD
Perda média:
-3.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.10 USD (1)
Crescimento mensal:
193.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.10 USD (1.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 30
EURUSD 3
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 512
EURUSD 40
GBPUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 32M
EURUSD 622
GBPUSD 267
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClubBY-MT5 Real Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
2026.01.05 21:11
