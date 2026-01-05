SignauxSections
Maksim Pukela

I trade myself

Maksim Pukela
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT5 Real Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
32 (94.11%)
Perte trades:
2 (5.88%)
Meilleure transaction:
87.72 USD
Pire transaction:
-4.10 USD
Bénéfice brut:
564.49 USD (31 595 961 pips)
Perte brute:
-7.59 USD
Gains consécutifs maximales:
27 (438.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
438.96 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.54
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
135.83
Longs trades:
28 (82.35%)
Courts trades:
6 (17.65%)
Facteur de profit:
74.37
Rendement attendu:
16.38 USD
Bénéfice moyen:
17.64 USD
Perte moyenne:
-3.80 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-4.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
193.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.10 USD (1.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 30
EURUSD 3
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 512
EURUSD 40
GBPUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 32M
EURUSD 622
GBPUSD 267
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.72 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +438.96 USD
Perte consécutive maximale: -4.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClubBY-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
2026.01.05 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
