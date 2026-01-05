- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
32 (94.11%)
Убыточных трейдов:
2 (5.88%)
Лучший трейд:
87.72 USD
Худший трейд:
-4.10 USD
Общая прибыль:
564.49 USD (31 595 961 pips)
Общий убыток:
-7.59 USD
Макс. серия выигрышей:
27 (438.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
438.96 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
135.83
Длинных трейдов:
28 (82.35%)
Коротких трейдов:
6 (17.65%)
Профит фактор:
74.37
Мат. ожидание:
16.38 USD
Средняя прибыль:
17.64 USD
Средний убыток:
-3.80 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.10 USD (1)
Прирост в месяц:
193.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.10 USD (1.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|512
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|32M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Лучший трейд: +87.72 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +438.96 USD
Макс. убыток в серии: -4.10 USD
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
