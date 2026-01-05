信号部分
信号 / MetaTrader 5 / I trade myself
Maksim Pukela

I trade myself

Maksim Pukela
0条评论
6
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT5 Real Server
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
32 (94.11%)
亏损交易:
2 (5.88%)
最好交易:
87.72 USD
最差交易:
-4.10 USD
毛利:
564.49 USD (31 595 961 pips)
毛利亏损:
-7.59 USD
最大连续赢利:
27 (438.96 USD)
最大连续盈利:
438.96 USD (27)
夏普比率:
0.54
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
135.83
长期交易:
28 (82.35%)
短期交易:
6 (17.65%)
利润因子:
74.37
预期回报:
16.38 USD
平均利润:
17.64 USD
平均损失:
-3.80 USD
最大连续失误:
1 (-4.10 USD)
最大连续亏损:
-4.10 USD (1)
每月增长:
193.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.10 USD (1.67%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 30
EURUSD 3
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 512
EURUSD 40
GBPUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 32M
EURUSD 622
GBPUSD 267
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +87.72 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +438.96 USD
最大连续亏损: -4.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClubBY-MT5 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
没有评论
2026.01.05 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册