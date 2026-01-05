- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
32 (94.11%)
亏损交易:
2 (5.88%)
最好交易:
87.72 USD
最差交易:
-4.10 USD
毛利:
564.49 USD (31 595 961 pips)
毛利亏损:
-7.59 USD
最大连续赢利:
27 (438.96 USD)
最大连续盈利:
438.96 USD (27)
夏普比率:
0.54
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
135.83
长期交易:
28 (82.35%)
短期交易:
6 (17.65%)
利润因子:
74.37
预期回报:
16.38 USD
平均利润:
17.64 USD
平均损失:
-3.80 USD
最大连续失误:
1 (-4.10 USD)
最大连续亏损:
-4.10 USD (1)
每月增长:
193.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.10 USD (1.67%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|512
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|32M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.72 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +438.96 USD
最大连续亏损: -4.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClubBY-MT5 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
没有评论