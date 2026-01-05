- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
34
Profit Trades:
32 (94.11%)
Loss Trades:
2 (5.88%)
Best trade:
87.72 USD
Worst trade:
-4.10 USD
Gross Profit:
564.49 USD (31 595 961 pips)
Gross Loss:
-7.59 USD
Maximum consecutive wins:
27 (438.96 USD)
Maximal consecutive profit:
438.96 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
135.83
Long Trades:
28 (82.35%)
Short Trades:
6 (17.65%)
Profit Factor:
74.37
Expected Payoff:
16.38 USD
Average Profit:
17.64 USD
Average Loss:
-3.80 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-4.10 USD)
Maximal consecutive loss:
-4.10 USD (1)
Monthly growth:
193.67%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
4.10 USD (1.67%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|512
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|32M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +87.72 USD
Worst trade: -4 USD
Maximum consecutive wins: 27
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +438.96 USD
Maximal consecutive loss: -4.10 USD
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
