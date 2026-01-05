SignalsSections
Maksim Pukela

I trade myself

Maksim Pukela
0 reviews
6 weeks
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT5 Real Server
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
34
Profit Trades:
32 (94.11%)
Loss Trades:
2 (5.88%)
Best trade:
87.72 USD
Worst trade:
-4.10 USD
Gross Profit:
564.49 USD (31 595 961 pips)
Gross Loss:
-7.59 USD
Maximum consecutive wins:
27 (438.96 USD)
Maximal consecutive profit:
438.96 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
135.83
Long Trades:
28 (82.35%)
Short Trades:
6 (17.65%)
Profit Factor:
74.37
Expected Payoff:
16.38 USD
Average Profit:
17.64 USD
Average Loss:
-3.80 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-4.10 USD)
Maximal consecutive loss:
-4.10 USD (1)
Monthly growth:
193.67%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
4.10 USD (1.67%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
BTCUSD 30
EURUSD 3
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 512
EURUSD 40
GBPUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 32M
EURUSD 622
GBPUSD 267
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +87.72 USD
Worst trade: -4 USD
Maximum consecutive wins: 27
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +438.96 USD
Maximal consecutive loss: -4.10 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ForexClubBY-MT5 Real Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
No reviews
2026.01.05 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
