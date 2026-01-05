- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
32 (94.11%)
Verlusttrades:
2 (5.88%)
Bester Trade:
87.72 USD
Schlechtester Trade:
-4.10 USD
Bruttoprofit:
564.49 USD (31 595 961 pips)
Bruttoverlust:
-7.59 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (438.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
438.96 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
135.83
Long-Positionen:
28 (82.35%)
Short-Positionen:
6 (17.65%)
Profit-Faktor:
74.37
Mathematische Gewinnerwartung:
16.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
193.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.10 USD (1.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|512
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|32M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +87.72 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +438.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClubBY-MT5 Real Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
