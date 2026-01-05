- 成長
トレード:
34
利益トレード:
32 (94.11%)
損失トレード:
2 (5.88%)
ベストトレード:
87.72 USD
最悪のトレード:
-4.10 USD
総利益:
564.49 USD (31 595 961 pips)
総損失:
-7.59 USD
最大連続の勝ち:
27 (438.96 USD)
最大連続利益:
438.96 USD (27)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
135.83
長いトレード:
28 (82.35%)
短いトレード:
6 (17.65%)
プロフィットファクター:
74.37
期待されたペイオフ:
16.38 USD
平均利益:
17.64 USD
平均損失:
-3.80 USD
最大連続の負け:
1 (-4.10 USD)
最大連続損失:
-4.10 USD (1)
月間成長:
193.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.10 USD (1.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|512
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|32M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClubBY-MT5 Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
