Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
35 (94.59%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.41%)
Mejor transacción:
87.72 USD
Peor transacción:
-4.10 USD
Beneficio Bruto:
585.49 USD (33 488 299 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.59 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (438.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
438.96 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
46.45%
Carga máxima del depósito:
24.82%
Último trade:
15 minutos
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
140.95
Transacciones Largas:
30 (81.08%)
Transacciones Cortas:
7 (18.92%)
Factor de Beneficio:
77.14
Beneficio Esperado:
15.62 USD
Beneficio medio:
16.73 USD
Pérdidas medias:
-3.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
160.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.10 USD (1.67%)
Reducción relativa:
De balance:
1.67% (4.10 USD)
De fondos:
13.92% (99.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|33
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|533
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|33M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Mejor transacción: +87.72 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +438.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClubBY-MT5 Real Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
