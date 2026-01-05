- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
34 (94.44%)
손실 거래:
2 (5.56%)
최고의 거래:
87.72 USD
최악의 거래:
-4.10 USD
총 수익:
575.31 USD (32 378 980 pips)
총 손실:
-7.59 USD
연속 최대 이익:
27 (438.96 USD)
연속 최대 이익:
438.96 USD (27)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
14.68%
최대 입금량:
2.60%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
138.47
롱(주식매수):
29 (80.56%)
숏(주식차입매도):
7 (19.44%)
수익 요인:
75.80
기대수익:
15.77 USD
평균 이익:
16.92 USD
평균 손실:
-3.80 USD
연속 최대 손실:
1 (-4.10 USD)
연속 최대 손실:
-4.10 USD (1)
월별 성장률:
198.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.10 USD (1.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.67% (4.10 USD)
자본금별:
0.54% (3.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|32
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|523
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|32M
|EURUSD
|622
|GBPUSD
|267
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +87.72 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +438.96 USD
연속 최대 손실: -4.10 USD
Всем привет! Имею опыт торговли внутри дня по основным валютным парам, чаще EURUSD. Иногда торгую BTCUSD, если рынок понятен. Риски скорее в среднем диапазоне. Использую не более 30 мин в день для анализа рынка и входа/выхода. Ранее изучал все торговые сигналы и торговых роботов для небольшого депозита, но даже после тщательного отбора, все подписки приводили к потере денежных средств при грамотной настройке. Поэтому решил создать свой сигнал для микро-депозита. Возможно, будет полезен для Вас.
