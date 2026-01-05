- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
3.31 EUR
En kötü işlem:
-2.37 EUR
Brüt kâr:
13.94 EUR (1 363 pips)
Brüt zarar:
-3.34 EUR (188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (8.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.62 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
51.67%
Maks. mevduat yükü:
2.55%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.17
Alış işlemleri:
3 (27.27%)
Satış işlemleri:
8 (72.73%)
Kâr faktörü:
4.17
Beklenen getiri:
0.96 EUR
Ortalama kâr:
1.55 EUR
Ortalama zarar:
-1.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2.37 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.41 EUR
Maksimum:
2.54 EUR (0.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.47% (2.44 EUR)
Varlığa göre:
4.76% (24.82 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.31 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.37 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 216
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
531
EUR
EUR
1
100%
11
81%
52%
4.17
0.96
EUR
EUR
5%
1:500