- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
9 (81.81%)
損失トレード:
2 (18.18%)
ベストトレード:
3.31 EUR
最悪のトレード:
-2.37 EUR
総利益:
13.94 EUR (1 363 pips)
総損失:
-3.34 EUR (188 pips)
最大連続の勝ち:
6 (8.62 EUR)
最大連続利益:
8.62 EUR (6)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
51.67%
最大入金額:
2.55%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
4.17
長いトレード:
3 (27.27%)
短いトレード:
8 (72.73%)
プロフィットファクター:
4.17
期待されたペイオフ:
0.96 EUR
平均利益:
1.55 EUR
平均損失:
-1.67 EUR
最大連続の負け:
1 (-2.37 EUR)
最大連続損失:
-2.37 EUR (1)
月間成長:
2.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.41 EUR
最大の:
2.54 EUR (0.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.47% (2.44 EUR)
エクイティによる:
4.76% (24.82 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.31 EUR
最悪のトレード: -2 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.62 EUR
最大連続損失: -2.37 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 216
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
531
EUR
EUR
1
100%
11
81%
52%
4.17
0.96
EUR
EUR
5%
1:500