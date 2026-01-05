- Crescimento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
9 (81.81%)
Negociações com perda:
2 (18.18%)
Melhor negociação:
3.31 EUR
Pior negociação:
-2.37 EUR
Lucro bruto:
13.94 EUR (1 363 pips)
Perda bruta:
-3.34 EUR (188 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (8.62 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
8.62 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.71
Atividade de negociação:
51.67%
Depósito máximo carregado:
2.55%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
4.17
Negociações longas:
3 (27.27%)
Negociações curtas:
8 (72.73%)
Fator de lucro:
4.17
Valor esperado:
0.96 EUR
Lucro médio:
1.55 EUR
Perda média:
-1.67 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.37 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2.37 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.41 EUR
Máximo:
2.54 EUR (0.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.47% (2.44 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.76% (24.82 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.31 EUR
Pior negociação: -2 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.62 EUR
Máxima perda consecutiva: -2.37 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 216
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
Sem comentários
