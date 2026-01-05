- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
9 (81.81%)
Verlusttrades:
2 (18.18%)
Bester Trade:
3.31 EUR
Schlechtester Trade:
-2.37 EUR
Bruttoprofit:
13.94 EUR (1 363 pips)
Bruttoverlust:
-3.34 EUR (188 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (8.62 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.62 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading-Aktivität:
51.67%
Max deposit load:
2.55%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
4.17
Long-Positionen:
3 (27.27%)
Short-Positionen:
8 (72.73%)
Profit-Faktor:
4.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.55 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.67 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.37 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.37 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
2.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.41 EUR
Maximaler:
2.54 EUR (0.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.47% (2.44 EUR)
Kapital:
4.76% (24.82 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 216
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
USD
531
EUR
EUR
1
100%
11
81%
52%
4.17
0.96
EUR
EUR
5%
1:500