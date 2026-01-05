- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
9 (81.81%)
Убыточных трейдов:
2 (18.18%)
Лучший трейд:
3.31 EUR
Худший трейд:
-2.37 EUR
Общая прибыль:
13.94 EUR (1 363 pips)
Общий убыток:
-3.34 EUR (188 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (8.62 EUR)
Макс. прибыль в серии:
8.62 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
48.15%
Макс. загрузка депозита:
2.55%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
3 (27.27%)
Коротких трейдов:
8 (72.73%)
Профит фактор:
4.17
Мат. ожидание:
0.96 EUR
Средняя прибыль:
1.55 EUR
Средний убыток:
-1.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.37 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.37 EUR (1)
Прирост в месяц:
2.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.41 EUR
Максимальная:
2.54 EUR (0.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (2.44 EUR)
По эквити:
4.76% (24.82 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.31 EUR
Худший трейд: -2 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.62 EUR
Макс. убыток в серии: -2.37 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 216
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
531
EUR
EUR
1
100%
11
81%
48%
4.17
0.96
EUR
EUR
5%
1:500