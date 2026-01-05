- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
9 (81.81%)
亏损交易:
2 (18.18%)
最好交易:
3.31 EUR
最差交易:
-2.37 EUR
毛利:
13.94 EUR (1 363 pips)
毛利亏损:
-3.34 EUR (188 pips)
最大连续赢利:
6 (8.62 EUR)
最大连续盈利:
8.62 EUR (6)
夏普比率:
0.71
交易活动:
51.67%
最大入金加载:
2.55%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
9 小时
采收率:
4.17
长期交易:
3 (27.27%)
短期交易:
8 (72.73%)
利润因子:
4.17
预期回报:
0.96 EUR
平均利润:
1.55 EUR
平均损失:
-1.67 EUR
最大连续失误:
1 (-2.37 EUR)
最大连续亏损:
-2.37 EUR (1)
每月增长:
2.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.41 EUR
最大值:
2.54 EUR (0.49%)
相对跌幅:
结余:
0.47% (2.44 EUR)
净值:
4.76% (24.82 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.31 EUR
最差交易: -2 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.62 EUR
最大连续亏损: -2.37 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 216
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
531
EUR
EUR
1
100%
11
81%
52%
4.17
0.96
EUR
EUR
5%
1:500