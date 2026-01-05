- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
9 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
2 (18.18%)
Mejor transacción:
3.31 EUR
Peor transacción:
-2.37 EUR
Beneficio Bruto:
13.94 EUR (1 363 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.34 EUR (188 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (8.62 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
8.62 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
48.15%
Carga máxima del depósito:
2.55%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
4.17
Transacciones Largas:
3 (27.27%)
Transacciones Cortas:
8 (72.73%)
Factor de Beneficio:
4.17
Beneficio Esperado:
0.96 EUR
Beneficio medio:
1.55 EUR
Pérdidas medias:
-1.67 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.37 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.37 EUR (1)
Crecimiento al mes:
2.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.41 EUR
Máxima:
2.54 EUR (0.49%)
Reducción relativa:
De balance:
0.47% (2.44 EUR)
De fondos:
4.76% (24.82 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.31 EUR
Peor transacción: -2 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.62 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2.37 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 217
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
531
EUR
EUR
1
100%
11
81%
48%
4.17
0.96
EUR
EUR
5%
1:500