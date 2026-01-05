리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 3 ICTrading-MT5-4 0.00 × 8 FusionMarkets-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 0.55 × 218 Tickmill-Live 1.00 × 1 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.24 × 161 RoboForex-ECN 2.00 × 2 Axiory-Live 2.29 × 24 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 1 VantageInternational-Live 4 3.69 × 16 Opogroup-Server1 3.85 × 13 VantageInternational-Live 4.86 × 44 itexsys-Platform 5.00 × 1 TitanFX-MT5-01 6.67 × 6 Forex.com-Live 536 7.50 × 2 Exness-MT5Real28 8.00 × 1 FBSTradestone-Real 8.50 × 2 Swissquote-Server 12.00 × 1 FortunaMarkets-Server 12.10 × 40 ActivTradesCorp-Server 12.24 × 17 RoboForex-Pro 12.33 × 70 GBEbrokers-LIVE 13.00 × 1 IFCMarketsLtd-Real 17.64 × 11 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오