- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
9 (81.81%)
손실 거래:
2 (18.18%)
최고의 거래:
3.31 EUR
최악의 거래:
-2.37 EUR
총 수익:
13.94 EUR (1 363 pips)
총 손실:
-3.61 EUR (188 pips)
연속 최대 이익:
6 (8.62 EUR)
연속 최대 이익:
8.62 EUR (6)
샤프 비율:
0.71
거래 활동:
46.46%
최대 입금량:
2.55%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
4.07
롱(주식매수):
3 (27.27%)
숏(주식차입매도):
8 (72.73%)
수익 요인:
3.86
기대수익:
0.94 EUR
평균 이익:
1.55 EUR
평균 손실:
-1.81 EUR
연속 최대 손실:
1 (-2.37 EUR)
연속 최대 손실:
-2.37 EUR (1)
월별 성장률:
2.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.41 EUR
최대한의:
2.54 EUR (0.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.47% (2.44 EUR)
자본금별:
4.76% (24.82 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.31 EUR
최악의 거래: -2 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.62 EUR
연속 최대 손실: -2.37 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 218
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
