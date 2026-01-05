- Crescita
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
3.31 EUR
Worst Trade:
-2.37 EUR
Profitto lordo:
13.94 EUR (1 363 pips)
Perdita lorda:
-3.34 EUR (188 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8.62 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
51.67%
Massimo carico di deposito:
2.55%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.17
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
4.17
Profitto previsto:
0.96 EUR
Profitto medio:
1.55 EUR
Perdita media:
-1.67 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-2.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.37 EUR (1)
Crescita mensile:
2.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.41 EUR
Massimale:
2.54 EUR (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.47% (2.44 EUR)
Per equità:
4.76% (24.82 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.31 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.37 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 216
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
531
EUR
EUR
1
100%
11
81%
52%
4.17
0.96
EUR
EUR
5%
1:500