Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
NCESC-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
77 (50.65%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (49.34%)
En iyi işlem:
639.00 USD
En kötü işlem:
-251.40 USD
Brüt kâr:
1 716.87 USD (96 569 pips)
Brüt zarar:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (52.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
651.03 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
34.30%
Maks. mevduat yükü:
20.81%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
79 (51.97%)
Satış işlemleri:
73 (48.03%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
4.22 USD
Ortalama kâr:
22.30 USD
Ortalama zarar:
-14.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-53.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.40 USD (1)
Aylık büyüme:
11.24%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.36 USD
Maksimum:
256.71 USD (6.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.37% (168.51 USD)
Varlığa göre:
2.14% (222.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 6
XAUETH 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD -228
XAUETH 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD -1.7K
XAUETH 36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +639.00 USD
En kötü işlem: -251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
İnceleme yok
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
