Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
NCESC-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
77 (50.65%)
Perte trades:
75 (49.34%)
Meilleure transaction:
639.00 USD
Pire transaction:
-251.40 USD
Bénéfice brut:
1 716.87 USD (96 569 pips)
Perte brute:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (52.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
651.03 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
34.30%
Charge de dépôt maximale:
20.81%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.50
Longs trades:
79 (51.97%)
Courts trades:
73 (48.03%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
4.22 USD
Bénéfice moyen:
22.30 USD
Perte moyenne:
-14.33 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-53.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-251.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.24%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.36 USD
Maximal:
256.71 USD (6.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.37% (168.51 USD)
Par fonds propres:
2.14% (222.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 6
XAUETH 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD -228
XAUETH 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD -1.7K
XAUETH 36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +639.00 USD
Pire transaction: -251 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +52.46 USD
Perte consécutive maximale: -53.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Aucun avis
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

