- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
83 (52.53%)
Negociações com perda:
75 (47.47%)
Melhor negociação:
639.00 USD
Pior negociação:
-251.40 USD
Lucro bruto:
1 878.52 USD (97 864 pips)
Perda bruta:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (161.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
651.03 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
35.64%
Depósito máximo carregado:
33.07%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
102
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.13
Negociações longas:
80 (50.63%)
Negociações curtas:
78 (49.37%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
22.63 USD
Perda média:
-14.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-53.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-251.40 USD (1)
Crescimento mensal:
16.62%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.36 USD
Máximo:
256.71 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.37% (168.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.63% (197.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGETH
|51
|GBPUSD
|48
|ETHJPY
|46
|XAUUSD
|12
|XAUETH
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGETH
|237
|GBPUSD
|609
|ETHJPY
|21
|XAUUSD
|-67
|XAUETH
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGETH
|790
|GBPUSD
|-1.3K
|ETHJPY
|17K
|XAUUSD
|-422
|XAUETH
|36
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +639.00 USD
Pior negociação: -251 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +161.65 USD
Máxima perda consecutiva: -53.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
2
1%
158
52%
36%
1.74
5.09
USD
USD
6%
1:200