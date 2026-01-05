SinaisSeções
Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
NCESC-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
83 (52.53%)
Negociações com perda:
75 (47.47%)
Melhor negociação:
639.00 USD
Pior negociação:
-251.40 USD
Lucro bruto:
1 878.52 USD (97 864 pips)
Perda bruta:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (161.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
651.03 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
35.64%
Depósito máximo carregado:
33.07%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
102
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.13
Negociações longas:
80 (50.63%)
Negociações curtas:
78 (49.37%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
5.09 USD
Lucro médio:
22.63 USD
Perda média:
-14.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-53.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-251.40 USD (1)
Crescimento mensal:
16.62%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.36 USD
Máximo:
256.71 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.37% (168.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.63% (197.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 12
XAUETH 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD -67
XAUETH 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD -422
XAUETH 36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +639.00 USD
Pior negociação: -251 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +161.65 USD
Máxima perda consecutiva: -53.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Sem comentários
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
