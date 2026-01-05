- 成長
- ドローダウン
トレード:
161
利益トレード:
86 (53.41%)
損失トレード:
75 (46.58%)
ベストトレード:
639.00 USD
最悪のトレード:
-251.40 USD
総利益:
2 026.42 USD (123 177 pips)
総損失:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
最大連続の勝ち:
9 (309.55 USD)
最大連続利益:
651.03 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
35.64%
最大入金額:
33.07%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
105
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.71
長いトレード:
80 (49.69%)
短いトレード:
81 (50.31%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
5.91 USD
平均利益:
23.56 USD
平均損失:
-14.33 USD
最大連続の負け:
7 (-53.41 USD)
最大連続損失:
-251.40 USD (1)
月間成長:
21.54%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.36 USD
最大の:
256.71 USD (6.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.37% (168.51 USD)
エクイティによる:
5.63% (197.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGETH
|51
|GBPUSD
|48
|ETHJPY
|46
|XAUUSD
|14
|XAUETH
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGETH
|237
|GBPUSD
|609
|ETHJPY
|21
|XAUUSD
|-43
|XAUETH
|4
|BTCUSD
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGETH
|790
|GBPUSD
|-1.3K
|ETHJPY
|17K
|XAUUSD
|50
|XAUETH
|36
|BTCUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +639.00 USD
最悪のトレード: -251 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +309.55 USD
最大連続損失: -53.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 13
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|6.17 × 295
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
