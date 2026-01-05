シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Revolution combo 2
Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
NCESC-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
161
利益トレード:
86 (53.41%)
損失トレード:
75 (46.58%)
ベストトレード:
639.00 USD
最悪のトレード:
-251.40 USD
総利益:
2 026.42 USD (123 177 pips)
総損失:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
最大連続の勝ち:
9 (309.55 USD)
最大連続利益:
651.03 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
35.64%
最大入金額:
33.07%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
105
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.71
長いトレード:
80 (49.69%)
短いトレード:
81 (50.31%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
5.91 USD
平均利益:
23.56 USD
平均損失:
-14.33 USD
最大連続の負け:
7 (-53.41 USD)
最大連続損失:
-251.40 USD (1)
月間成長:
21.54%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.36 USD
最大の:
256.71 USD (6.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.37% (168.51 USD)
エクイティによる:
5.63% (197.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 14
XAUETH 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD -43
XAUETH 4
BTCUSD 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD 50
XAUETH 36
BTCUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +639.00 USD
最悪のトレード: -251 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +309.55 USD
最大連続損失: -53.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
6.17 × 295
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
レビューなし
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
