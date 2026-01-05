- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
157
盈利交易:
82 (52.22%)
亏损交易:
75 (47.77%)
最好交易:
639.00 USD
最差交易:
-251.40 USD
毛利:
1 868.22 USD (97 659 pips)
毛利亏损:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
最大连续赢利:
6 (52.46 USD)
最大连续盈利:
651.03 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
34.30%
最大入金加载:
33.07%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
104
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.09
长期交易:
80 (50.96%)
短期交易:
77 (49.04%)
利润因子:
1.74
预期回报:
5.05 USD
平均利润:
22.78 USD
平均损失:
-14.33 USD
最大连续失误:
7 (-53.41 USD)
最大连续亏损:
-251.40 USD (1)
每月增长:
16.28%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
19.36 USD
最大值:
256.71 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
4.37% (168.51 USD)
净值:
5.63% (197.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGETH
|51
|GBPUSD
|48
|ETHJPY
|46
|XAUUSD
|11
|XAUETH
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGETH
|237
|GBPUSD
|609
|ETHJPY
|21
|XAUUSD
|-77
|XAUETH
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGETH
|790
|GBPUSD
|-1.3K
|ETHJPY
|17K
|XAUUSD
|-627
|XAUETH
|36
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +639.00 USD
最差交易: -251 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +52.46 USD
最大连续亏损: -53.41 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
16%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
2
1%
157
52%
34%
1.73
5.05
USD
USD
6%
1:200