Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 16%
NCESC-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
157
盈利交易:
82 (52.22%)
亏损交易:
75 (47.77%)
最好交易:
639.00 USD
最差交易:
-251.40 USD
毛利:
1 868.22 USD (97 659 pips)
毛利亏损:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
最大连续赢利:
6 (52.46 USD)
最大连续盈利:
651.03 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
34.30%
最大入金加载:
33.07%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
104
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.09
长期交易:
80 (50.96%)
短期交易:
77 (49.04%)
利润因子:
1.74
预期回报:
5.05 USD
平均利润:
22.78 USD
平均损失:
-14.33 USD
最大连续失误:
7 (-53.41 USD)
最大连续亏损:
-251.40 USD (1)
每月增长:
16.28%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
19.36 USD
最大值:
256.71 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
4.37% (168.51 USD)
净值:
5.63% (197.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 11
XAUETH 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD -77
XAUETH 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD -627
XAUETH 36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +639.00 USD
最差交易: -251 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +52.46 USD
最大连续亏损: -53.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
没有评论
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
