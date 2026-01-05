- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
161
Прибыльных трейдов:
86 (53.41%)
Убыточных трейдов:
75 (46.58%)
Лучший трейд:
639.00 USD
Худший трейд:
-251.40 USD
Общая прибыль:
2 026.42 USD (123 177 pips)
Общий убыток:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (309.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
651.03 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
35.64%
Макс. загрузка депозита:
33.07%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
105
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.71
Длинных трейдов:
80 (49.69%)
Коротких трейдов:
81 (50.31%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
5.91 USD
Средняя прибыль:
23.56 USD
Средний убыток:
-14.33 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-53.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-251.40 USD (1)
Прирост в месяц:
21.54%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.36 USD
Максимальная:
256.71 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.37% (168.51 USD)
По эквити:
5.63% (197.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGETH
|51
|GBPUSD
|48
|ETHJPY
|46
|XAUUSD
|14
|XAUETH
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGETH
|237
|GBPUSD
|609
|ETHJPY
|21
|XAUUSD
|-43
|XAUETH
|4
|BTCUSD
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGETH
|790
|GBPUSD
|-1.3K
|ETHJPY
|17K
|XAUUSD
|50
|XAUETH
|36
|BTCUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +639.00 USD
Худший трейд: -251 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +309.55 USD
Макс. убыток в серии: -53.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 13
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|6.17 × 295
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
2
1%
161
53%
36%
1.88
5.91
USD
USD
6%
1:200