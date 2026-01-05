СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Revolution combo 2
Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 22%
NCESC-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
161
Прибыльных трейдов:
86 (53.41%)
Убыточных трейдов:
75 (46.58%)
Лучший трейд:
639.00 USD
Худший трейд:
-251.40 USD
Общая прибыль:
2 026.42 USD (123 177 pips)
Общий убыток:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (309.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
651.03 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
35.64%
Макс. загрузка депозита:
33.07%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
105
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.71
Длинных трейдов:
80 (49.69%)
Коротких трейдов:
81 (50.31%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
5.91 USD
Средняя прибыль:
23.56 USD
Средний убыток:
-14.33 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-53.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-251.40 USD (1)
Прирост в месяц:
21.54%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.36 USD
Максимальная:
256.71 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.37% (168.51 USD)
По эквити:
5.63% (197.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 14
XAUETH 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD -43
XAUETH 4
BTCUSD 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD 50
XAUETH 36
BTCUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +639.00 USD
Худший трейд: -251 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +309.55 USD
Макс. убыток в серии: -53.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
6.17 × 295
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Копировать

