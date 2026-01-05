- Crescita
Trade:
152
Profit Trade:
77 (50.65%)
Loss Trade:
75 (49.34%)
Best Trade:
639.00 USD
Worst Trade:
-251.40 USD
Profitto lordo:
1 716.87 USD (96 569 pips)
Perdita lorda:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (52.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
651.03 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
20.81%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
79 (51.97%)
Short Trade:
73 (48.03%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
4.22 USD
Profitto medio:
22.30 USD
Perdita media:
-14.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-53.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.40 USD (1)
Crescita mensile:
11.24%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.36 USD
Massimale:
256.71 USD (6.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.37% (168.51 USD)
Per equità:
2.14% (222.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGETH
|51
|GBPUSD
|48
|ETHJPY
|46
|XAUUSD
|6
|XAUETH
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGETH
|237
|GBPUSD
|609
|ETHJPY
|21
|XAUUSD
|-228
|XAUETH
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGETH
|790
|GBPUSD
|-1.3K
|ETHJPY
|17K
|XAUUSD
|-1.7K
|XAUETH
|36
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +639.00 USD
Worst Trade: -251 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.46 USD
Massima perdita consecutiva: -53.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
11%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
2
1%
152
50%
34%
1.59
4.22
USD
USD
4%
1:200