Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 11%
NCESC-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
77 (50.65%)
Loss Trade:
75 (49.34%)
Best Trade:
639.00 USD
Worst Trade:
-251.40 USD
Profitto lordo:
1 716.87 USD (96 569 pips)
Perdita lorda:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (52.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
651.03 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
20.81%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
79 (51.97%)
Short Trade:
73 (48.03%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
4.22 USD
Profitto medio:
22.30 USD
Perdita media:
-14.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-53.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.40 USD (1)
Crescita mensile:
11.24%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.36 USD
Massimale:
256.71 USD (6.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.37% (168.51 USD)
Per equità:
2.14% (222.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 6
XAUETH 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD -228
XAUETH 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD -1.7K
XAUETH 36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +639.00 USD
Worst Trade: -251 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.46 USD
Massima perdita consecutiva: -53.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
