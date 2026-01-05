- 자본
- 축소
트레이드:
171
이익 거래:
95 (55.55%)
손실 거래:
76 (44.44%)
최고의 거래:
639.00 USD
최악의 거래:
-251.40 USD
총 수익:
2 345.30 USD (126 105 pips)
총 손실:
-1 109.93 USD (82 121 pips)
연속 최대 이익:
15 (381.95 USD)
연속 최대 이익:
651.03 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
45.04%
최대 입금량:
81.01%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
107
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
4.81
롱(주식매수):
80 (46.78%)
숏(주식차입매도):
91 (53.22%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
7.22 USD
평균 이익:
24.69 USD
평균 손실:
-14.60 USD
연속 최대 손실:
7 (-53.41 USD)
연속 최대 손실:
-251.40 USD (1)
월별 성장률:
30.98%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.36 USD
최대한의:
256.71 USD (6.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.37% (168.51 USD)
자본금별:
7.12% (280.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGETH
|51
|GBPUSD
|48
|ETHJPY
|46
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|2
|XAUETH
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGETH
|237
|GBPUSD
|609
|ETHJPY
|21
|XAUUSD
|273
|BTCUSD
|127
|XAUETH
|4
|XAGUSD
|-35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGETH
|790
|GBPUSD
|-1.3K
|ETHJPY
|17K
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|26K
|XAUETH
|36
|XAGUSD
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +639.00 USD
최악의 거래: -251 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +381.95 USD
연속 최대 손실: -53.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
31%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
2
1%
171
55%
45%
2.11
7.22
USD
USD
7%
1:200