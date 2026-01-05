시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Revolution combo 2
Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 31%
NCESC-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
171
이익 거래:
95 (55.55%)
손실 거래:
76 (44.44%)
최고의 거래:
639.00 USD
최악의 거래:
-251.40 USD
총 수익:
2 345.30 USD (126 105 pips)
총 손실:
-1 109.93 USD (82 121 pips)
연속 최대 이익:
15 (381.95 USD)
연속 최대 이익:
651.03 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
45.04%
최대 입금량:
81.01%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
107
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
4.81
롱(주식매수):
80 (46.78%)
숏(주식차입매도):
91 (53.22%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
7.22 USD
평균 이익:
24.69 USD
평균 손실:
-14.60 USD
연속 최대 손실:
7 (-53.41 USD)
연속 최대 손실:
-251.40 USD (1)
월별 성장률:
30.98%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.36 USD
최대한의:
256.71 USD (6.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.37% (168.51 USD)
자본금별:
7.12% (280.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 22
BTCUSD 2
XAUETH 1
XAGUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD 273
BTCUSD 127
XAUETH 4
XAGUSD -35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD 2K
BTCUSD 26K
XAUETH 36
XAGUSD -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +639.00 USD
최악의 거래: -251 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +381.95 USD
연속 최대 손실: -53.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.95 × 295
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
리뷰 없음
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
