Trades insgesamt:
161
Gewinntrades:
86 (53.41%)
Verlusttrades:
75 (46.58%)
Bester Trade:
639.00 USD
Schlechtester Trade:
-251.40 USD
Bruttoprofit:
2 026.42 USD (123 177 pips)
Bruttoverlust:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (309.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
651.03 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
35.64%
Max deposit load:
33.07%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
106
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.71
Long-Positionen:
80 (49.69%)
Short-Positionen:
81 (50.31%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
5.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-53.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-251.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
21.54%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.36 USD
Maximaler:
256.71 USD (6.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.37% (168.51 USD)
Kapital:
5.63% (197.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGETH
|51
|GBPUSD
|48
|ETHJPY
|46
|XAUUSD
|14
|XAUETH
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGETH
|237
|GBPUSD
|609
|ETHJPY
|21
|XAUUSD
|-43
|XAUETH
|4
|BTCUSD
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGETH
|790
|GBPUSD
|-1.3K
|ETHJPY
|17K
|XAUUSD
|50
|XAUETH
|36
|BTCUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +639.00 USD
Schlechtester Trade: -251 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +309.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 13
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|6.17 × 295
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
2
1%
161
53%
36%
1.88
5.91
USD
USD
6%
1:200