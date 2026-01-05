SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Revolution combo 2
Evgenii Aksenov

Revolution combo 2

Evgenii Aksenov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
NCESC-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
161
Gewinntrades:
86 (53.41%)
Verlusttrades:
75 (46.58%)
Bester Trade:
639.00 USD
Schlechtester Trade:
-251.40 USD
Bruttoprofit:
2 026.42 USD (123 177 pips)
Bruttoverlust:
-1 074.93 USD (82 107 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (309.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
651.03 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
35.64%
Max deposit load:
33.07%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
106
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.71
Long-Positionen:
80 (49.69%)
Short-Positionen:
81 (50.31%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
5.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-53.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-251.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
21.54%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.36 USD
Maximaler:
256.71 USD (6.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.37% (168.51 USD)
Kapital:
5.63% (197.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGETH 51
GBPUSD 48
ETHJPY 46
XAUUSD 14
XAUETH 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGETH 237
GBPUSD 609
ETHJPY 21
XAUUSD -43
XAUETH 4
BTCUSD 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGETH 790
GBPUSD -1.3K
ETHJPY 17K
XAUUSD 50
XAUETH 36
BTCUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +639.00 USD
Schlechtester Trade: -251 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +309.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
6.17 × 295
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.06 13:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.06 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Revolution combo 2
99 USD pro Monat
22%
0
0
USD
3.7K
USD
2
1%
161
53%
36%
1.88
5.91
USD
6%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.