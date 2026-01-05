SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Revolution combo 1
Evgenii Aksenov

Revolution combo 1

Evgenii Aksenov
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
NCESC-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
129 (54.43%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (45.57%)
En iyi işlem:
81.76 USD
En kötü işlem:
-93.58 USD
Brüt kâr:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Brüt zarar:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (320.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.34 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
91.49%
Maks. mevduat yükü:
8.08%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
152
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
111 (46.84%)
Satış işlemleri:
126 (53.16%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
30.58 USD
Ortalama zarar:
-29.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-159.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.20 USD (3)
Aylık büyüme:
29.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.00 USD
Maksimum:
376.88 USD (11.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.73% (376.88 USD)
Varlığa göre:
0.88% (32.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGBTC 73
XAGETH 56
GBPUSD 54
XAUETH 33
BTCUSD 17
ETHJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGBTC 528
XAGETH 256
GBPUSD -12
XAUETH 46
BTCUSD -71
ETHJPY -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGBTC 2.9K
XAGETH 588
GBPUSD -263
XAUETH 768
BTCUSD -36K
ETHJPY -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.76 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +320.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
NCESC-Live
7.84 × 204
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.06 15:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Revolution combo 1
Ayda 99 USD
29%
0
0
USD
9.9K
USD
2
0%
237
54%
91%
1.22
3.11
USD
12%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.