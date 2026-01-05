- Crescita
Trade:
237
Profit Trade:
129 (54.43%)
Loss Trade:
108 (45.57%)
Best Trade:
81.76 USD
Worst Trade:
-93.58 USD
Profitto lordo:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Perdita lorda:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (320.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.34 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
91.49%
Massimo carico di deposito:
8.08%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
152
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
111 (46.84%)
Short Trade:
126 (53.16%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
30.58 USD
Perdita media:
-29.70 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-159.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.20 USD (3)
Crescita mensile:
29.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.00 USD
Massimale:
376.88 USD (11.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.73% (376.88 USD)
Per equità:
0.88% (32.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|73
|XAGETH
|56
|GBPUSD
|54
|XAUETH
|33
|BTCUSD
|17
|ETHJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGBTC
|528
|XAGETH
|256
|GBPUSD
|-12
|XAUETH
|46
|BTCUSD
|-71
|ETHJPY
|-10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGBTC
|2.9K
|XAGETH
|588
|GBPUSD
|-263
|XAUETH
|768
|BTCUSD
|-36K
|ETHJPY
|-7.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 13
|
NCESC-Live
|7.84 × 204
