SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Revolution combo 1
Evgenii Aksenov

Revolution combo 1

Evgenii Aksenov
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 29%
NCESC-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
129 (54.43%)
Loss Trade:
108 (45.57%)
Best Trade:
81.76 USD
Worst Trade:
-93.58 USD
Profitto lordo:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Perdita lorda:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (320.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.34 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
91.49%
Massimo carico di deposito:
8.08%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
152
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
111 (46.84%)
Short Trade:
126 (53.16%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
30.58 USD
Perdita media:
-29.70 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-159.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.20 USD (3)
Crescita mensile:
29.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.00 USD
Massimale:
376.88 USD (11.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.73% (376.88 USD)
Per equità:
0.88% (32.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGBTC 73
XAGETH 56
GBPUSD 54
XAUETH 33
BTCUSD 17
ETHJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGBTC 528
XAGETH 256
GBPUSD -12
XAUETH 46
BTCUSD -71
ETHJPY -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGBTC 2.9K
XAGETH 588
GBPUSD -263
XAUETH 768
BTCUSD -36K
ETHJPY -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.76 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +320.34 USD
Massima perdita consecutiva: -159.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
NCESC-Live
7.84 × 204
Non ci sono recensioni
2026.01.06 15:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
