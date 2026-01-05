SignauxSections
Evgenii Aksenov

Revolution combo 1

Evgenii Aksenov
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
NCESC-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
237
Bénéfice trades:
129 (54.43%)
Perte trades:
108 (45.57%)
Meilleure transaction:
81.76 USD
Pire transaction:
-93.58 USD
Bénéfice brut:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Perte brute:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (320.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
320.34 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
91.49%
Charge de dépôt maximale:
8.08%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
152
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.96
Longs trades:
111 (46.84%)
Courts trades:
126 (53.16%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
3.11 USD
Bénéfice moyen:
30.58 USD
Perte moyenne:
-29.70 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-159.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-164.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
29.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.00 USD
Maximal:
376.88 USD (11.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.73% (376.88 USD)
Par fonds propres:
0.88% (32.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGBTC 73
XAGETH 56
GBPUSD 54
XAUETH 33
BTCUSD 17
ETHJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGBTC 528
XAGETH 256
GBPUSD -12
XAUETH 46
BTCUSD -71
ETHJPY -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGBTC 2.9K
XAGETH 588
GBPUSD -263
XAUETH 768
BTCUSD -36K
ETHJPY -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.76 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +320.34 USD
Perte consécutive maximale: -159.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
NCESC-Live
7.84 × 204
Aucun avis
2026.01.06 15:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.