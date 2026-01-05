СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Revolution combo 1
Evgenii Aksenov

Revolution combo 1

Evgenii Aksenov
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 29%
NCESC-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
129 (54.43%)
Убыточных трейдов:
108 (45.57%)
Лучший трейд:
81.76 USD
Худший трейд:
-93.58 USD
Общая прибыль:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Общий убыток:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (320.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
320.34 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
91.49%
Макс. загрузка депозита:
8.08%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
152
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.96
Длинных трейдов:
111 (46.84%)
Коротких трейдов:
126 (53.16%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
3.11 USD
Средняя прибыль:
30.58 USD
Средний убыток:
-29.70 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-159.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.20 USD (3)
Прирост в месяц:
29.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.00 USD
Максимальная:
376.88 USD (11.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.73% (376.88 USD)
По эквити:
0.88% (32.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGBTC 73
XAGETH 56
GBPUSD 54
XAUETH 33
BTCUSD 17
ETHJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGBTC 528
XAGETH 256
GBPUSD -12
XAUETH 46
BTCUSD -71
ETHJPY -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGBTC 2.9K
XAGETH 588
GBPUSD -263
XAUETH 768
BTCUSD -36K
ETHJPY -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.76 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +320.34 USD
Макс. убыток в серии: -159.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
NCESC-Live
7.84 × 204
2026.01.06 15:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
