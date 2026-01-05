- Прирост
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
129 (54.43%)
Убыточных трейдов:
108 (45.57%)
Лучший трейд:
81.76 USD
Худший трейд:
-93.58 USD
Общая прибыль:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Общий убыток:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (320.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
320.34 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
91.49%
Макс. загрузка депозита:
8.08%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
152
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.96
Длинных трейдов:
111 (46.84%)
Коротких трейдов:
126 (53.16%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
3.11 USD
Средняя прибыль:
30.58 USD
Средний убыток:
-29.70 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-159.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.20 USD (3)
Прирост в месяц:
29.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.00 USD
Максимальная:
376.88 USD (11.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.73% (376.88 USD)
По эквити:
0.88% (32.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|73
|XAGETH
|56
|GBPUSD
|54
|XAUETH
|33
|BTCUSD
|17
|ETHJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGBTC
|528
|XAGETH
|256
|GBPUSD
|-12
|XAUETH
|46
|BTCUSD
|-71
|ETHJPY
|-10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGBTC
|2.9K
|XAGETH
|588
|GBPUSD
|-263
|XAUETH
|768
|BTCUSD
|-36K
|ETHJPY
|-7.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +81.76 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +320.34 USD
Макс. убыток в серии: -159.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 13
|
NCESC-Live
|7.84 × 204
Нет отзывов
