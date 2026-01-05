SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Revolution combo 1
Evgenii Aksenov

Revolution combo 1

Evgenii Aksenov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
NCESC-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
237
Gewinntrades:
129 (54.43%)
Verlusttrades:
108 (45.57%)
Bester Trade:
81.76 USD
Schlechtester Trade:
-93.58 USD
Bruttoprofit:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Bruttoverlust:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (320.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
320.34 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
91.49%
Max deposit load:
8.08%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
153
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.96
Long-Positionen:
111 (46.84%)
Short-Positionen:
126 (53.16%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
3.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-159.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-164.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
29.26%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.00 USD
Maximaler:
376.88 USD (11.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.73% (376.88 USD)
Kapital:
0.88% (32.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGBTC 73
XAGETH 56
GBPUSD 54
XAUETH 33
BTCUSD 17
ETHJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGBTC 528
XAGETH 256
GBPUSD -12
XAUETH 46
BTCUSD -71
ETHJPY -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGBTC 2.9K
XAGETH 588
GBPUSD -263
XAUETH 768
BTCUSD -36K
ETHJPY -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.76 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +320.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -159.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
NCESC-Live
7.84 × 204
Keine Bewertungen
2026.01.06 15:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
