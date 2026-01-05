- Wachstum
Trades insgesamt:
237
Gewinntrades:
129 (54.43%)
Verlusttrades:
108 (45.57%)
Bester Trade:
81.76 USD
Schlechtester Trade:
-93.58 USD
Bruttoprofit:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Bruttoverlust:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (320.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
320.34 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
91.49%
Max deposit load:
8.08%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
153
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.96
Long-Positionen:
111 (46.84%)
Short-Positionen:
126 (53.16%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
3.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-159.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-164.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
29.26%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.00 USD
Maximaler:
376.88 USD (11.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.73% (376.88 USD)
Kapital:
0.88% (32.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|73
|XAGETH
|56
|GBPUSD
|54
|XAUETH
|33
|BTCUSD
|17
|ETHJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGBTC
|528
|XAGETH
|256
|GBPUSD
|-12
|XAUETH
|46
|BTCUSD
|-71
|ETHJPY
|-10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGBTC
|2.9K
|XAGETH
|588
|GBPUSD
|-263
|XAUETH
|768
|BTCUSD
|-36K
|ETHJPY
|-7.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +81.76 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +320.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -159.66 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 13
|
NCESC-Live
|7.84 × 204
