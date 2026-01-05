- 자본
- 축소
트레이드:
256
이익 거래:
140 (54.68%)
손실 거래:
116 (45.31%)
최고의 거래:
117.86 USD
최악의 거래:
-119.28 USD
총 수익:
4 915.76 USD (794 610 pips)
총 손실:
-3 859.64 USD (740 256 pips)
연속 최대 이익:
9 (320.34 USD)
연속 최대 이익:
379.88 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
87.46%
최대 입금량:
61.70%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
156
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
123 (48.05%)
숏(주식차입매도):
133 (51.95%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
4.13 USD
평균 이익:
35.11 USD
평균 손실:
-33.27 USD
연속 최대 손실:
7 (-159.66 USD)
연속 최대 손실:
-303.68 USD (3)
월별 성장률:
33.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
124.00 USD
최대한의:
376.88 USD (11.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.73% (376.88 USD)
자본금별:
8.86% (898.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|78
|XAGETH
|66
|GBPUSD
|56
|XAUETH
|33
|BTCUSD
|18
|ETHJPY
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGBTC
|625
|XAGETH
|389
|GBPUSD
|-29
|XAUETH
|46
|BTCUSD
|20
|ETHJPY
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGBTC
|3.2K
|XAGETH
|728
|GBPUSD
|-537
|XAUETH
|768
|BTCUSD
|54K
|ETHJPY
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +117.86 USD
최악의 거래: -119 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +320.34 USD
연속 최대 손실: -159.66 USD
