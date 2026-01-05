시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Revolution combo 1
Evgenii Aksenov

Revolution combo 1

Evgenii Aksenov
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 33%
NCESC-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
256
이익 거래:
140 (54.68%)
손실 거래:
116 (45.31%)
최고의 거래:
117.86 USD
최악의 거래:
-119.28 USD
총 수익:
4 915.76 USD (794 610 pips)
총 손실:
-3 859.64 USD (740 256 pips)
연속 최대 이익:
9 (320.34 USD)
연속 최대 이익:
379.88 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
87.46%
최대 입금량:
61.70%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
156
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
123 (48.05%)
숏(주식차입매도):
133 (51.95%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
4.13 USD
평균 이익:
35.11 USD
평균 손실:
-33.27 USD
연속 최대 손실:
7 (-159.66 USD)
연속 최대 손실:
-303.68 USD (3)
월별 성장률:
33.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
124.00 USD
최대한의:
376.88 USD (11.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.73% (376.88 USD)
자본금별:
8.86% (898.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAGBTC 78
XAGETH 66
GBPUSD 56
XAUETH 33
BTCUSD 18
ETHJPY 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAGBTC 625
XAGETH 389
GBPUSD -29
XAUETH 46
BTCUSD 20
ETHJPY 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAGBTC 3.2K
XAGETH 728
GBPUSD -537
XAUETH 768
BTCUSD 54K
ETHJPY -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +117.86 USD
최악의 거래: -119 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +320.34 USD
연속 최대 손실: -159.66 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 14
NCESC-Live
7.57 × 214
리뷰 없음
2026.01.06 15:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
