- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
237
盈利交易:
129 (54.43%)
亏损交易:
108 (45.57%)
最好交易:
81.76 USD
最差交易:
-93.58 USD
毛利:
3 944.84 USD (699 062 pips)
毛利亏损:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
最大连续赢利:
9 (320.34 USD)
最大连续盈利:
320.34 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
90.38%
最大入金加载:
8.08%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
152
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.96
长期交易:
111 (46.84%)
短期交易:
126 (53.16%)
利润因子:
1.23
预期回报:
3.11 USD
平均利润:
30.58 USD
平均损失:
-29.70 USD
最大连续失误:
7 (-159.66 USD)
最大连续亏损:
-164.20 USD (3)
每月增长:
29.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
124.00 USD
最大值:
376.88 USD (11.59%)
相对跌幅:
结余:
11.73% (376.88 USD)
净值:
0.88% (32.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|73
|XAGETH
|56
|GBPUSD
|54
|XAUETH
|33
|BTCUSD
|17
|ETHJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGBTC
|528
|XAGETH
|256
|GBPUSD
|-12
|XAUETH
|46
|BTCUSD
|-71
|ETHJPY
|-10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGBTC
|2.9K
|XAGETH
|588
|GBPUSD
|-263
|XAUETH
|768
|BTCUSD
|-36K
|ETHJPY
|-7.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.76 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +320.34 USD
最大连续亏损: -159.66 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
29%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
2
0%
237
54%
90%
1.22
3.11
USD
USD
12%
1:200