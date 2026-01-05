- 成長
トレード:
237
利益トレード:
129 (54.43%)
損失トレード:
108 (45.57%)
ベストトレード:
81.76 USD
最悪のトレード:
-93.58 USD
総利益:
3 944.84 USD (699 062 pips)
総損失:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
最大連続の勝ち:
9 (320.34 USD)
最大連続利益:
320.34 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
91.49%
最大入金額:
8.08%
最近のトレード:
40 分前
1週間当たりの取引:
152
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.96
長いトレード:
111 (46.84%)
短いトレード:
126 (53.16%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
3.11 USD
平均利益:
30.58 USD
平均損失:
-29.70 USD
最大連続の負け:
7 (-159.66 USD)
最大連続損失:
-164.20 USD (3)
月間成長:
29.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
124.00 USD
最大の:
376.88 USD (11.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.73% (376.88 USD)
エクイティによる:
0.88% (32.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|73
|XAGETH
|56
|GBPUSD
|54
|XAUETH
|33
|BTCUSD
|17
|ETHJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGBTC
|528
|XAGETH
|256
|GBPUSD
|-12
|XAUETH
|46
|BTCUSD
|-71
|ETHJPY
|-10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGBTC
|2.9K
|XAGETH
|588
|GBPUSD
|-263
|XAUETH
|768
|BTCUSD
|-36K
|ETHJPY
|-7.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 13
|
NCESC-Live
|7.84 × 204
