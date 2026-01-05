SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Revolution combo 1
Evgenii Aksenov

Revolution combo 1

Evgenii Aksenov
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
NCESC-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
237
Negociações com lucro:
129 (54.43%)
Negociações com perda:
108 (45.57%)
Melhor negociação:
81.76 USD
Pior negociação:
-93.58 USD
Lucro bruto:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Perda bruta:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (320.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
320.34 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
91.49%
Depósito máximo carregado:
8.08%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
153
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.96
Negociações longas:
111 (46.84%)
Negociações curtas:
126 (53.16%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
3.11 USD
Lucro médio:
30.58 USD
Perda média:
-29.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-159.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-164.20 USD (3)
Crescimento mensal:
29.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.00 USD
Máximo:
376.88 USD (11.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.73% (376.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.88% (32.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGBTC 73
XAGETH 56
GBPUSD 54
XAUETH 33
BTCUSD 17
ETHJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGBTC 528
XAGETH 256
GBPUSD -12
XAUETH 46
BTCUSD -71
ETHJPY -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGBTC 2.9K
XAGETH 588
GBPUSD -263
XAUETH 768
BTCUSD -36K
ETHJPY -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +81.76 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +320.34 USD
Máxima perda consecutiva: -159.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 13
NCESC-Live
7.84 × 204
Sem comentários
2026.01.06 15:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:800
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
