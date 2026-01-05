- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
237
Negociações com lucro:
129 (54.43%)
Negociações com perda:
108 (45.57%)
Melhor negociação:
81.76 USD
Pior negociação:
-93.58 USD
Lucro bruto:
3 944.84 USD (699 062 pips)
Perda bruta:
-3 207.25 USD (739 074 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (320.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
320.34 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
91.49%
Depósito máximo carregado:
8.08%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
153
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.96
Negociações longas:
111 (46.84%)
Negociações curtas:
126 (53.16%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
3.11 USD
Lucro médio:
30.58 USD
Perda média:
-29.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-159.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-164.20 USD (3)
Crescimento mensal:
29.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.00 USD
Máximo:
376.88 USD (11.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.73% (376.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.88% (32.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|73
|XAGETH
|56
|GBPUSD
|54
|XAUETH
|33
|BTCUSD
|17
|ETHJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGBTC
|528
|XAGETH
|256
|GBPUSD
|-12
|XAUETH
|46
|BTCUSD
|-71
|ETHJPY
|-10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGBTC
|2.9K
|XAGETH
|588
|GBPUSD
|-263
|XAUETH
|768
|BTCUSD
|-36K
|ETHJPY
|-7.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +81.76 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +320.34 USD
Máxima perda consecutiva: -159.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 13
|
NCESC-Live
|7.84 × 204
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
29%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
2
0%
237
54%
91%
1.22
3.11
USD
USD
12%
1:200