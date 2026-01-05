SignaleKategorien
Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
315
Gewinntrades:
259 (82.22%)
Verlusttrades:
56 (17.78%)
Bester Trade:
52.43 USD
Schlechtester Trade:
-73.39 USD
Bruttoprofit:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Bruttoverlust:
-846.61 USD (36 824 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (292.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
292.07 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
54.13%
Max deposit load:
9.42%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
4.70
Long-Positionen:
287 (91.11%)
Short-Positionen:
28 (8.89%)
Profit-Faktor:
2.78
Mathematische Gewinnerwartung:
4.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-319.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-319.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
18.91%
Jahresprognose:
229.49%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
319.70 USD (16.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.83% (321.80 USD)
Kapital:
10.11% (92.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.43 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +292.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -319.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
noch 25 ...
Keine Bewertungen
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
