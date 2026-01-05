SeñalesSecciones
Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
0 comentarios
Fiabilidad
40 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
315
Transacciones Rentables:
259 (82.22%)
Transacciones Irrentables:
56 (17.78%)
Mejor transacción:
52.43 USD
Peor transacción:
-73.39 USD
Beneficio Bruto:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Pérdidas Brutas:
-846.61 USD (36 824 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (292.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
292.07 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
58.80%
Carga máxima del depósito:
9.42%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
4.70
Transacciones Largas:
287 (91.11%)
Transacciones Cortas:
28 (8.89%)
Factor de Beneficio:
2.78
Beneficio Esperado:
4.77 USD
Beneficio medio:
9.07 USD
Pérdidas medias:
-15.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-319.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-319.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
18.91%
Pronóstico anual:
229.49%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
319.70 USD (16.07%)
Reducción relativa:
De balance:
14.83% (321.80 USD)
De fondos:
10.11% (92.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.43 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +292.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -319.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
otros 25...
No hay comentarios
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Pepper CN50 Man
30 USD al mes
301%
0
0
USD
927
USD
40
0%
315
82%
59%
2.77
4.77
USD
15%
1:500
