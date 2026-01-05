SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pepper CN50 Man
Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
315
Bénéfice trades:
259 (82.22%)
Perte trades:
56 (17.78%)
Meilleure transaction:
52.43 USD
Pire transaction:
-73.39 USD
Bénéfice brut:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Perte brute:
-846.61 USD (36 824 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (292.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
292.07 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
52.99%
Charge de dépôt maximale:
9.42%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.70
Longs trades:
287 (91.11%)
Courts trades:
28 (8.89%)
Facteur de profit:
2.78
Rendement attendu:
4.77 USD
Bénéfice moyen:
9.07 USD
Perte moyenne:
-15.12 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-319.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-319.70 USD (6)
Croissance mensuelle:
18.91%
Prévision annuelle:
229.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
319.70 USD (16.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.83% (321.80 USD)
Par fonds propres:
10.11% (92.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.43 USD
Pire transaction: -73 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +292.07 USD
Perte consécutive maximale: -319.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
25 plus...
Aucun avis
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
