- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
315
盈利交易:
259 (82.22%)
亏损交易:
56 (17.78%)
最好交易:
52.43 USD
最差交易:
-73.39 USD
毛利:
2 349.48 USD (264 544 pips)
毛利亏损:
-846.61 USD (36 824 pips)
最大连续赢利:
23 (292.07 USD)
最大连续盈利:
292.07 USD (23)
夏普比率:
0.41
交易活动:
54.13%
最大入金加载:
9.42%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 天
采收率:
4.70
长期交易:
287 (91.11%)
短期交易:
28 (8.89%)
利润因子:
2.78
预期回报:
4.77 USD
平均利润:
9.07 USD
平均损失:
-15.12 USD
最大连续失误:
6 (-319.70 USD)
最大连续亏损:
-319.70 USD (6)
每月增长:
18.91%
年度预测:
229.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
319.70 USD (16.07%)
相对跌幅:
结余:
14.83% (321.80 USD)
净值:
10.11% (92.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CN50
|287
|USDCNH
|25
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CN50
|1.8K
|USDCNH
|-310
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CN50
|215K
|USDCNH
|12K
|USDCAD
|253
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|-192
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.43 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +292.07 USD
最大连续亏损: -319.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Alpari-MT5
|0.63 × 19
|
Darwinex-Live
|0.64 × 14
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 38
|
VantageFX-Live
|1.23 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
301%
0
0
USD
USD
927
USD
USD
40
0%
315
82%
54%
2.77
4.77
USD
USD
15%
1:500