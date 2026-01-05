信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Pepper CN50 Man
Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
0条评论
可靠性
40
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
315
盈利交易:
259 (82.22%)
亏损交易:
56 (17.78%)
最好交易:
52.43 USD
最差交易:
-73.39 USD
毛利:
2 349.48 USD (264 544 pips)
毛利亏损:
-846.61 USD (36 824 pips)
最大连续赢利:
23 (292.07 USD)
最大连续盈利:
292.07 USD (23)
夏普比率:
0.41
交易活动:
54.13%
最大入金加载:
9.42%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 天
采收率:
4.70
长期交易:
287 (91.11%)
短期交易:
28 (8.89%)
利润因子:
2.78
预期回报:
4.77 USD
平均利润:
9.07 USD
平均损失:
-15.12 USD
最大连续失误:
6 (-319.70 USD)
最大连续亏损:
-319.70 USD (6)
每月增长:
18.91%
年度预测:
229.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
319.70 USD (16.07%)
相对跌幅:
结余:
14.83% (321.80 USD)
净值:
10.11% (92.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +52.43 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +292.07 USD
最大连续亏损: -319.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
25 更多...
没有评论
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
