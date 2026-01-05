SinaisSeções
Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
0 comentários
Confiabilidade
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
315
Negociações com lucro:
259 (82.22%)
Negociações com perda:
56 (17.78%)
Melhor negociação:
52.43 USD
Pior negociação:
-73.39 USD
Lucro bruto:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Perda bruta:
-846.61 USD (36 824 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (292.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
292.07 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
54.13%
Depósito máximo carregado:
9.42%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
287 (91.11%)
Negociações curtas:
28 (8.89%)
Fator de lucro:
2.78
Valor esperado:
4.77 USD
Lucro médio:
9.07 USD
Perda média:
-15.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-319.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-319.70 USD (6)
Crescimento mensal:
18.91%
Previsão anual:
229.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
319.70 USD (16.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.83% (321.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.11% (92.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.43 USD
Pior negociação: -73 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +292.07 USD
Máxima perda consecutiva: -319.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
Sem comentários
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Pepper CN50 Man
30 USD por mês
301%
0
0
USD
927
USD
40
0%
315
82%
54%
2.77
4.77
USD
15%
1:500
Copiar

