Negociações:
315
Negociações com lucro:
259 (82.22%)
Negociações com perda:
56 (17.78%)
Melhor negociação:
52.43 USD
Pior negociação:
-73.39 USD
Lucro bruto:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Perda bruta:
-846.61 USD (36 824 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (292.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
292.07 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
54.13%
Depósito máximo carregado:
9.42%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
287 (91.11%)
Negociações curtas:
28 (8.89%)
Fator de lucro:
2.78
Valor esperado:
4.77 USD
Lucro médio:
9.07 USD
Perda média:
-15.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-319.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-319.70 USD (6)
Crescimento mensal:
18.91%
Previsão anual:
229.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
319.70 USD (16.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.83% (321.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.11% (92.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CN50
|287
|USDCNH
|25
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CN50
|1.8K
|USDCNH
|-310
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CN50
|215K
|USDCNH
|12K
|USDCAD
|253
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|-192
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.43 USD
Pior negociação: -73 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +292.07 USD
Máxima perda consecutiva: -319.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Alpari-MT5
|0.63 × 19
|
Darwinex-Live
|0.64 × 14
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 38
|
VantageFX-Live
|1.23 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
