- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
315
利益トレード:
259 (82.22%)
損失トレード:
56 (17.78%)
ベストトレード:
52.43 USD
最悪のトレード:
-73.39 USD
総利益:
2 349.48 USD (264 544 pips)
総損失:
-846.61 USD (36 824 pips)
最大連続の勝ち:
23 (292.07 USD)
最大連続利益:
292.07 USD (23)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
54.13%
最大入金額:
9.42%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
287 (91.11%)
短いトレード:
28 (8.89%)
プロフィットファクター:
2.78
期待されたペイオフ:
4.77 USD
平均利益:
9.07 USD
平均損失:
-15.12 USD
最大連続の負け:
6 (-319.70 USD)
最大連続損失:
-319.70 USD (6)
月間成長:
18.91%
年間予想:
229.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
319.70 USD (16.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.83% (321.80 USD)
エクイティによる:
10.11% (92.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CN50
|287
|USDCNH
|25
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CN50
|1.8K
|USDCNH
|-310
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CN50
|215K
|USDCNH
|12K
|USDCAD
|253
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|-192
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.43 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +292.07 USD
最大連続損失: -319.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Alpari-MT5
|0.63 × 19
|
Darwinex-Live
|0.64 × 14
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 38
|
VantageFX-Live
|1.23 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
25 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
301%
0
0
USD
USD
927
USD
USD
40
0%
315
82%
54%
2.77
4.77
USD
USD
15%
1:500