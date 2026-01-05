シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Pepper CN50 Man
Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
レビュー0件
信頼性
40週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
315
利益トレード:
259 (82.22%)
損失トレード:
56 (17.78%)
ベストトレード:
52.43 USD
最悪のトレード:
-73.39 USD
総利益:
2 349.48 USD (264 544 pips)
総損失:
-846.61 USD (36 824 pips)
最大連続の勝ち:
23 (292.07 USD)
最大連続利益:
292.07 USD (23)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
54.13%
最大入金額:
9.42%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
287 (91.11%)
短いトレード:
28 (8.89%)
プロフィットファクター:
2.78
期待されたペイオフ:
4.77 USD
平均利益:
9.07 USD
平均損失:
-15.12 USD
最大連続の負け:
6 (-319.70 USD)
最大連続損失:
-319.70 USD (6)
月間成長:
18.91%
年間予想:
229.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
319.70 USD (16.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.83% (321.80 USD)
エクイティによる:
10.11% (92.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.43 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +292.07 USD
最大連続損失: -319.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
25 より多く...
レビューなし
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
