İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
32 (38.55%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (61.45%)
En iyi işlem:
89.65 USD
En kötü işlem:
-50.20 USD
Brüt kâr:
1 017.06 USD (58 182 pips)
Brüt zarar:
-977.24 USD (53 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (105.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
268.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.21%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
35 (42.17%)
Satış işlemleri:
48 (57.83%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
31.78 USD
Ortalama zarar:
-19.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-126.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-333.84 USD (9)
Aylık büyüme:
-4.58%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
253.87 USD
Maksimum:
333.84 USD (30.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURGBP
|5
|EURCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-47
|NZDJPY
|24
|CHFJPY
|33
|EURGBP
|-24
|EURCAD
|13
|USDCHF
|21
|EURNZD
|-45
|AUDJPY
|37
|GBPAUD
|-11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|-9
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|CADJPY
|-22
|EURCHF
|42
|GBPUSD
|27
|GBPCAD
|-17
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|-5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|2.6K
|EURGBP
|-709
|EURCAD
|1.1K
|USDCHF
|974
|EURNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|-747
|GBPJPY
|767
|EURUSD
|-338
|NZDUSD
|120
|USDCAD
|621
|AUDCAD
|550
|GBPNZD
|675
|CADJPY
|-1.6K
|EURCHF
|1.8K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPCAD
|-1.1K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|-221
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.65 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +105.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
FXNet-Real
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
3TGFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
